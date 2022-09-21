Москва, 21 сентября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) с уважением отнесутся к выбору жителей ДНР и ЛНР и способу интеграции с РФ, который они выберут на референдуме. Об этом 21 сентября заявил член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик.

President.az Милорад Додик

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«Безусловно, вопрос референдума является важной темой в последние дни, и мы считаем, что вопрос о присоединении является автономным решением как этих областей, так и самой России. Поэтому мы будем уважать их выбор и тот способ интеграции, который они выберут», — рассказал Додик в интервью РИА «Новости».

Додик считает объективным желание жителей ДНР и ЛНР воссоединиться с РФ, так как в них проживает преимущественно русский народ.

Лидер сербов в БиГ добавил, что для Республики Сербской было бы честью отправить своих наблюдателей на референдумы, которые пройдут в ДНР и ЛНР.

Напомним, что референдумы по вопросу о воссоединении с Россией состоятся с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Решение об этом приняли власти освобожденных от киевских боевиков территорий бывшей УССР.