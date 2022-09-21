Екатеринбург, 21 сентября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. 21 сентября 2022 года войдёт в историю как начало очередной мобилизации русского мира против общего врага. Об этом написала в своём телеграм-канале депутат Госдумы Жанна Рябцева («Единая Россия»), комментируя объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Она напомнила, что как раз 21 сентября отмечается 1160-летие зарождения российской государственности, которое связано с призванием варягов на Русь. Это произошло в сентябре 862 года. Из «Повести временных лет» следует, что трое варяжских братьев со своими родами пришли к славянам править и заложили город Ладогу.

«Запад никак не поймет, что ни переписать нашу историю, ни вычеркнуть нас из нее — не выйдет. Ну ничего, получат в очередной раз по шее, поймут», — заключила Рябцева.

Как сообщало ИА REGNUM, о частичной мобилизации Путин объявил 21 сентября в своём видеообращении к народу. Призвать предстоит 300 тыс. человек.

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