Бишкек,
21 сентября 2022, 22:39 — REGNUM Планы США по дестабилизации Туркестана противоречат интересам России и Китая. Интересы Киргизии в том, чтобы сохранить стабильность и спокойствие в регионе. Об этом в интервью
ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии
Марс Сариев.
Россия и Китай
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
По мнению эксперта, в новом витке противостояния России и Китая с США и Западом Киргизии ближе позиция ее соседей.
«Москва и Пекин заинтересованы в стабильном развитии Средней Азии и Казахстана. Эти планы не совпадают с планами США, которые пытаются ослабить одновременно Россию и Китай, разжигая конфликты в нашем регионе и других сопредельных странах. Ситуация между Арменией и Азербайджаном до сих пор остается напряженной. А только недавно
завершилась череда столкновений на границе Киргизии и Таджикистана. И что делает США? Хочет передать Душанбе вертолеты и самолеты, которые работающие на них афганцы угнали из Афганистана, когда к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда около 50 единиц авиации приземлились в Таджикистане и Узбекистане. А теперь Вашингтон хочет передать их нашим соседям. Это не выглядит как намерение по налаживанию стабильности в регионе».
Марс Сариев
Политолог отметил, что «США подкладывает керосин под Среднюю Азию, и в нужный момент чужими руками могут поднести спичку в надежде, что все вспыхнет».
«У них свои геополитические цели, но если они включают в себя дестабилизацию региона — они явно противоречат нашим интересам», — подчеркнул эксперт.
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