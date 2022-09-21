Сариев: Китай и Россия хотят стабильности в Туркестане, США — нет
Бишкек, 21 сентября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Планы США по дестабилизации Туркестана противоречат интересам России и Китая. Интересы Киргизии в том, чтобы сохранить стабильность и спокойствие в регионе. Об этом в интервьюИА REGNUM рассказал политолог из КиргизииМарс Сариев.
По мнению эксперта, в новом витке противостояния России и Китая с США и Западом Киргизии ближе позиция ее соседей.
Политолог отметил, что «США подкладывает керосин под Среднюю Азию, и в нужный момент чужими руками могут поднести спичку в надежде, что все вспыхнет».
«У них свои геополитические цели, но если они включают в себя дестабилизацию региона — они явно противоречат нашим интересам», — подчеркнул эксперт.
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