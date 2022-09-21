Бишкек, 21 сентября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Планы США по дестабилизации Туркестана противоречат интересам России и Китая. Интересы Киргизии в том, чтобы сохранить стабильность и спокойствие в регионе. Об этом в интервьюИА REGNUM рассказал политолог из КиргизииМарс Сариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По мнению эксперта, в новом витке противостояния России и Китая с США и Западом Киргизии ближе позиция ее соседей.

«Москва и Пекин заинтересованы в стабильном развитии Средней Азии и Казахстана. Эти планы не совпадают с планами США, которые пытаются ослабить одновременно Россию и Китай, разжигая конфликты в нашем регионе и других сопредельных странах. Ситуация между Арменией и Азербайджаном до сих пор остается напряженной. А только недавно завершилась череда столкновений на границе Киргизии и Таджикистана. И что делает США? Хочет передать Душанбе вертолеты и самолеты, которые работающие на них афганцы угнали из Афганистана, когда к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда около 50 единиц авиации приземлились в Таджикистане и Узбекистане. А теперь Вашингтон хочет передать их нашим соседям. Это не выглядит как намерение по налаживанию стабильности в регионе». Марс Сариев

Политолог отметил, что «США подкладывает керосин под Среднюю Азию, и в нужный момент чужими руками могут поднести спичку в надежде, что все вспыхнет».

«У них свои геополитические цели, но если они включают в себя дестабилизацию региона — они явно противоречат нашим интересам», — подчеркнул эксперт.

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