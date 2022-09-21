Москва, 21 сентября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Агент 22-летнего центрального защитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Дивеева Олег Еремин заявил, что футболисту не потребуется операция.

ФК ЦСКА

«Травма у Игоря серьезная. Но перелом без смещения. Насчет операции — доктора думают, но вроде ее не предвидится. Сроки восстановления? В осенней части Игорь, к сожалению, не сыграет. Восстановится к рестарту чемпионата», — цитирует Еремина издание Sport24.

В текущем сезоне Игорь Дивеев принял участие в 12-ти матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

Действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского защитника в 6 миллионов евро.