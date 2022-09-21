Москва, 21 сентября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Потребительские ожидания населения России выросли в III квартале 2022 года. Об этом сообщает 21 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в III квартале по сравнению со II кварталом возрос на 9 процентных пунктов и составил минус 22%», — говорится в сообщении.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу, по оценке Росстата, вырос в III квартале на 8 процентных пунктов — до минус 14%.

Сообщается, что доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике страны в течение ближайших 12 месяцев, увеличилась до 19% в III квартале с 17% во II квартале. Доля негативных оценок снизилась до 38% с 47% соответственно, а доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, выросла до 42% с 34%.