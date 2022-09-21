Запорожье, Бывш. УССР, , 20:58 — REGNUM С просьбой признать Запорожскую область субъектом России, если такое решение примут жители региона, обратился к российскому президенту Владимиру Путину глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий 21 сентября в своём видеообращении.

Специальная военная операция России. Запорожье.15.09.2022 © ИА REGNUM

Заявив, что «киевский режим сделал свой кровавый выбор» и что «жители Запорожья стали для него (бандеровского режима — прим. ИА REGNUM) чужими», Балицкий напомнил: «Каждый народ имеет право на выбор. Это признано и Уставом ООН, и международным правом».

Евгений Балицкий «Безусловно, это право имеют и жители Запорожской области: право на мирное небо над головой, право на созидание, право быть вместе с Россией».

Он попросил в связи с этим руководство России «в случае, если жители Запорожской области поддержат существующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации».

Напомним, в Запорожской области референдум о воссоединении с Россией пройдёт 23 — 27 сентября.

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