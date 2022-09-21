Балицкий обратился к Путину: жители Запорожья имеют право быть вместе с РФ
Запорожье, Украина, 21 сентября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. С просьбой признать Запорожскую область субъектом России, если такое решение примут жители региона, обратился к российскому президенту Владимиру Путину глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий 21 сентября в своём видеообращении.
Заявив, что «киевский режим сделал свой кровавый выбор» и что «жители Запорожья стали для него (бандеровского режима — прим. ИА REGNUM) чужими», Балицкий напомнил: «Каждый народ имеет право на выбор. Это признано и Уставом ООН, и международным правом».
Он попросил в связи с этим руководство России «в случае, если жители Запорожской области поддержат существующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации».
Напомним, в Запорожской области референдум о воссоединении с Россией пройдёт 23–27 сентября.