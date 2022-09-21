Тюмень, 21 сентября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. В правительстве Тюменской области прошло экстренное заседание региональной мобилизационной комиссии. Об этом написал в своём телеграм-канале тюменский губернатор Александр Моор.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Провёл заседание областной мобилизационной комиссии. Скоординировали деятельность территориальных органов федеральных органов власти, военкомата и правительства региона по исполнению указа президента России Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», — лаконично сообщил Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября 2022 года указом президента России Владимира Путина в стране объявлена частичная мобилизация военных запаса. Призыву подлежит около 300 тысяч резервистов.