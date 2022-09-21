Мадрид, , 20:56 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» может продлить контракта с 37-летним центральным полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем. Об этом 21 сентября сообщает испанское издание As.

Лука Модрич Светлана Бекетова

По информации источника, новое соглашение Модрича со «сливочными» будет рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хорватского полузащитника в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Лука Модрич принял участие в девяти матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.