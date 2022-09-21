Москва, 21 сентября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 19 сентября замедлилась до 13,92% в годовом выражении с 14,06% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю с 12 по 19 сентября снизились в среднем на 0,03%, а инфляция с начала года замедлилась до 10,23%. При этом недельная дефляция в России фиксируется уже одиннадцатую неделю подряд.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе дефляция в секторе продовольственных товаров замедлилась до 0,05% с 0,15% неделей ранее, что произошло за счёт резкого снижения темпов удешевления плодоовощной продукции. Цены на продовольствие без учёта плодоовощной продукции снизились на 0,04%.

В сегменте непродовольственных товаров цены в среднем не изменились после росла на 0,02% неделей ранее. При этом продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы и строительные материалы. Цены на легковые автомобили практически не меняются третью неделю подряд.

В секторе регулируемых и туристических услуг также возобновилась дефляция — цены снизились на 0,10% после роста на 0,18% в предыдущую неделю, что произошло на фоне удешевления авиабилетов и дальнейшего снижения цен на услуги санаториев и гостиниц.