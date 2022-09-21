Мюнхен, Германия, 21 сентября, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Немецкий специалист Томас Тухель заявил, что готов возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом 21 сентября сообщает издание Bild.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, экс-наставник «Челси» Тухель не намерен делать паузу в тренерской работе и готов к новым вызовам. Ради работы в мюнхенском клубе Томас Тухель готов пойти на понижение заработной платы.

На данный момент «Бавария» с тремя победами и 12-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги 2022/23.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» может отправить в отставку главного тренера основной команды Юлиана Нагельсмана.