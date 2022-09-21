Политик: Белоруссия сейчас находится в одном окопе с Россией
Минск, 21 сентября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. О готовящемся нападении на Белоруссию из Польши белорусский лидерАлександр Лукашенко говорит как минимум с августа 2020 года. Однако если раньше это была скорее риторика, предназначенная для мобилизации электората и демонизации оппозиционеров, то сейчас все серьёзно. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 21 сентября высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.
Политик отметил, что время сейчас в Белоруссии военное, поскольку государство является прифронтовым. «Более того, никакие игры в многовекторность и отказ признавать Крым и Донбасс не отменяет того факта, что Белоруссия находится в одном окопе с Россией. Именно так считают наши враги и именно исходя из этого понимания они будут действовать. Так что фраза «хочешь мира — готовься к войне» сегодня в Белоруссии актуальна как никогда», — заявил Агафонов.
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Как сообщалоИА REGNUM, Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что за рубежом формируются силовые структуры для осуществления госпереворота в Белоруссии и возврата к границам 1939 год (когда западная Белоруссия находилась в составе Польши).