Минск, 21 сентября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. О готовящемся нападении на Белоруссию из Польши белорусский лидерАлександр Лукашенко говорит как минимум с августа 2020 года. Однако если раньше это была скорее риторика, предназначенная для мобилизации электората и демонизации оппозиционеров, то сейчас все серьёзно. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 21 сентября высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«В словах Лукашенко о том, что Белоруссию хотят оторвать от России, присоединить к НАТО и сделать из неё вторую [б. УССР], есть сомнение только в перспективах присоединения к Североатлантическому альянсу. Это вряд ли. НАТО мы нужны не как полноправный член, а именно как вторая [б. УССР] — орудие в противостоянии с Россией. Создаваемые полки и батальоны — тоже реальность, как и то, что своей главной задачей эти боевики считают не участие в конфликте в [б. УССР], а возвращение в Белоруссию и насаждение порядков, аналогичных киевским. И подготовка к этому идёт уже в открытую. Изменилась риторика «беглой» оппозиции. Если сначала она говорила про «мирный протест», потом — о диверсиях и сборе разведданных для киевского режима, то теперь мейнстримом является силовой сценарий с военной интервенцией со стороны [б. УССР]. Недавно в кабинете Светланы Тихановской даже появился целый силовой блок со своим «министром обороны», а боевики из «Полка Калиновского» объявили о наборе силового резерва, который будет ждать своего часа, чтобы выступить в роли «пятой колонны». За всем этим стоят центры принятия решений, расположенные на Западе. И решение устроить кровавую баню ещё и в Белоруссии, расширив зону нестабильности вокруг России, там как минимум всерьез обсуждается» Артём Агафонов

Политик отметил, что время сейчас в Белоруссии военное, поскольку государство является прифронтовым. «Более того, никакие игры в многовекторность и отказ признавать Крым и Донбасс не отменяет того факта, что Белоруссия находится в одном окопе с Россией. Именно так считают наши враги и именно исходя из этого понимания они будут действовать. Так что фраза «хочешь мира — готовься к войне» сегодня в Белоруссии актуальна как никогда», — заявил Агафонов.

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Как сообщалоИА REGNUM, Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что за рубежом формируются силовые структуры для осуществления госпереворота в Белоруссии и возврата к границам 1939 год (когда западная Белоруссия находилась в составе Польши).