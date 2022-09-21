Москва, 21 сентября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Переходящее знамя президента России будет передано Бриньковскому казачьему кадетскому корпусу имени сотника Михаила Чайки Краснодарского края, ставшему победителем смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» в 2022 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 21 сентября.

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанские казаки на параде в Краснодаре

Торжественная церемония состоится 22 сентября на Соборной площади Московского Кремля. Переходящее знамя президента РФ перед церемонией освятит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля.

Напомним, что по итогам смотра-конкурса казачье образовательное учреждение стало лучшим среди 23 казачьих кадетских корпусов России, где ребят готовят к государственной службе российского казачества.

По итогам двух туров первое место занял Бриньковский казачий кадетский корпус имени сотника Михаила Чайки (Краснодарский край), второе место — Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус (Ростовская область), третье место — Горожанский казачий кадетский корпус (Воронежская область).