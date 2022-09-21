Москва, 21 сентября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. США и Британия в марте 2022 года запретили Киеву продолжать переговоры с Россией, испугавшись достижения договоренностей, заявил 21 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek.

Mid.ru Сергей Лавров

Он подчеркнул, что Британия и США не желают мира и спокойствия на территории бывшей УССР.

«В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на [территории б. УССР]. Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев подошли вплотную к достижению договоренностей между собой. Такой поворот событий явно испугал американцев и британцев, и они фактически запретили [киевскому режиму] вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор [в Киеве] уклоняются от переговорного процесса», — сказал Сергей Лавров.