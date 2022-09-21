Луганск, 21 сентября 2022, 20:40 — REGNUM В среду, 21 сентября, волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» из Тюменской области организовали для школьников Краснодона уроки по российскому праву и музыке. Занятия, участие в которых приняли ученики старших классов, прошли в краснодонской школе №4 имени Сергея Тюленина. Волонтеры подарили школе синтезатор, необходимый для проведения занятий по музыке. Об этом сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
По его словам, волонтеры привезли и подарили школе №4 новый синтезатор, который был необходим учебному заведению для проведения уроков музыки.
Напомним, 9 сентября волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» из Тюменской области отправились в Краснодон для оказания помощи местным жителям и восстановления важных социальных объектов.