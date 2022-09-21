Луганск, , 20:40 — REGNUM В среду, 21 сентября, волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» из Тюменской области организовали для школьников Краснодона уроки по российскому праву и музыке. Занятия, участие в которых приняли ученики старших классов, прошли в краснодонской школе №4 имени Сергея Тюленина. Волонтеры подарили школе синтезатор, необходимый для проведения занятий по музыке. Об этом сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

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«Тюменские молодогвардейцы вторую неделю работают в Краснодоне: восстанавливают социальные объекты города, помогают врачам в городской больнице, сортируют и доставляют гуманитарную помощь. Особое внимание уделяем работе в школе: волонтеры помогают в ремонте актового зала школы №4 имени Сергея Тюленина. Сегодня здесь же организовали уроки по российскому праву и музыке: урок по праву провел студент магистратуры ТюмГУ по направлению «Юриспруденция» Никита Калашников, а урок по музыке — студент Тюменского Государственного института Культуры Даниил Архиреев», — рассказал Антон Демидов.

По его словам, волонтеры привезли и подарили школе №4 новый синтезатор, который был необходим учебному заведению для проведения уроков музыки.

«Старое фортепиано пришло в негодность, поэтому приняли решение подарить новый синтезатор, который был так необходим для ребят», — добавил Антон Демидов.

Напомним, 9 сентября волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» из Тюменской области отправились в Краснодон для оказания помощи местным жителям и восстановления важных социальных объектов.