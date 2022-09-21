Бишкек, , 21:48 — REGNUM В Киргизии всё чаще звучат призывы лишить официального статуса и запретить русский язык. Об этом заявил член Партии коммунистов Киргизии Амантур Манапбаев, сообщил 21 сентября телеграм-канал «Полит Ломбард».

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безусловно, киргизский язык наш государственный, основной и родной язык. И эта тема не должна быть политизирована. Но развитие одного языка не должно ущемлять развитие другого. В современной жизни необходимо знать несколько иностранных языков», — считает он.

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Политик отметил, что эту тему активно раскачивают не только прозападные НПО и СМИ, но и правительственные чиновники с депутатами республиканского парламента.

«Деструктивные силы в лице некоторых высокопоставленных деятелей Киргизии манипулируют вопросами языка. Русский язык стал предметом торга», — констатировал он.

Манапбаев обратил внимание на то, что в школах и вузах Киргизии сокращают количество часов преподавания русского языка и русской литературы.

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«Такая тенденция наблюдается, несмотря на рост популярности русского языка среди населения. Это негативно сказывается на общей грамотности наших граждан. Более того, отменой русского языка они хотят отменить нашу общую историю и ментальное единство наших народов. Это неправильно», — подчеркнул он.

По словам Манапбаева, с русским языком тесно переплетено прошлое, настоящее и будущее киргизского народа.

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«На русском языке мы читаем книги великих писателей, поэтов и учёных, смотрим наши любимые фильмы и выражаем свои мысли в письме, беседуем друг с другом. Благодаря русскому языку, мы открыли двери в мир великой истории и культуры человеческой цивилизации», — пояснил он.

Подводя итог, политик призвал жителей Киргизии «не поддаваться на различного рода провокационные заявления и давать адекватный отпор посягательствам на общее достояние человеческого общества».

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