Вашингтон, 21 сентября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Продюсеры кинофраншизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон раскрыли подробности поисков исполнителя главной роли. Об этом пишет издание Variety.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

«Мы выбираем Бонда на 10-12 лет. Поэтому он [Идрис Эльба], скорее всего, думает: «А мне это вообще нужно?». Не всем этого хочется. Нам кое-как удалось договориться с Дэниелом Крейгом, а ему тогда было едва за 30 лет», — заявили продюсеры франшизы. Они также добавили, что процесс поиска подходящего актёра может занять ещё несколько лет.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Режиссёр фильма «007: Спектр» Сэм Мендес поделился своим видением следующего постановщика «бондианы». По мнению Мендеса, новым режиссёром фильмов об агенте 007 может стать женщина.