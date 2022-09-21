Барселона, Испания, , 20:33 — REGNUM 34-летний опорный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Серхио Бускетс ведет переговоры о переходе в клуб МЛС «Интер Майами». Об этом 21 сентября сообщило издание Diario Sport.

Серхио Бускетс и Артём Дзюба Дарья Антонова © ИА REGNUM

В текущем сезоне Серхио Бускетс принял участие в пяти матчах за «Барселону» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 425 минут. Также хавбек получил две желтые и одну красную карточки.

Действующее соглашение Бускетса с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2023 года. После завершения текущего сезона испанце может покинуть «сине-гранатовых» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.