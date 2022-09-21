Энергодар, Украина, 21 сентября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. О повреждении бандеровскими боевиками системы охлаждения Запорожской АЭС заявил 21 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Радио России».

Министерство обороны России Возможные последствия аварий на Запорожской АЭС

Владимир Рогов «Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство».

По его словам, бандеровские боевики хотят довести объект до такого состояния, чтобы его нельзя было эксплуатировать.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ со ссылкой на Минобороны РФ.