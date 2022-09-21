Москва, , 20:26 — REGNUM Курс рубля немного опустился по отношению к доллару, но вырос по отношению к евро на торгах в среду, 21 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,69 рубля, что на девять копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 45 копеек и к закрытию составил 60,15 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: На рубль надавили снижение цен на нефть и обвал фондового рынка