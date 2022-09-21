Москва, 21 сентября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль «К. Э. Циолковский» типа «Союз МС» с тремя членами экипажа на борту успешно пристыковался к МКС, сообщает вечером 21 сентября Центр управления полетами.

NASA МКС

Корабль пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента орбитальной станции. Стыковка произведена в автоматическом режиме.

На борту корабля «К. Э. Циолковский» на МКС прибыли космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

Также корабль доставил 120 кг грузов, в которые входит бортовая документация, медицинские и санитарно-гигиенические средства, научная аппаратура, а также личные вещи космонавтов.