Краснодар, 21 сентября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. 20-летний атакующий полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов покинул расположение сборной России по футболу по состоянию здоровья. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба национальной команды.

ФК «Краснодар»

24 сентября сборная России в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Киргизии. Встреча пройдет в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова», а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Никита Кривцов принял участие в восьми турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также полузащитник получил три желтые карточки.