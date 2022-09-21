Москва, 21 сентября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Для граждан, которые будут мобилизованы, должна быть проведена кредитная амнистия, уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул.

«Во-первых, нужно обязать, а не формально «рекомендовать». Во-вторых, убежден, нужна не отсрочка по кредитам, а полноценная кредитная амнистия! Социальная справедливость сегодня как никогда нужна и важна для Победы!», — отметил Зюганов в своем телеграм-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизация коснется около 1% резервистов, уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу.