Бишкек, , 21:41 — REGNUM Специальная операция России по освобождению территории б. УССР вышла на новый уровень. Теперь Москва противостоит не нацистскому киевскому режиму, а всему коллективному Западу. Об этом в интервью ИА REGNUM сказал политолог из Киргизии Марс Сариев.

Противостояние Цитата из кф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР

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По мнению эксперта, сейчас Россия находится в патовой ситуации.

«С одной стороны, объявлено проведение срочного референдума по воссоединению ДНР и ЛНР с Россией. С другой, Россия официально признала, что проводит спецоперацию не против киевского нацистского режима, а против коллективного Запада. Это огромная разница», — сказал Сариев.

Политолог отметил, что «инструкторы и наемники НАТО, а их, по данным МО РФ, не менее трех тысяч человек разработали план «харьковского наступления».

«Референдум, по всей видимости, состоится и пройдет без сюрпризов. [Освобожденные территории] официально станут частью России, и наступления ВСУ и наемников из западных стран будут означать вторжение на территорию России. Это дает юридические основания для частичной мобилизации, о которой говорил в своем обращении президент России Владимир Путин», — пояснил он.

Собеседник отметил, что цели СВО по прошествии полугода «корректируются».

"С учетом того, что Запад не прекращает поставки вооружения, в том числе и такого, которое может поразить российские города, киевскому режиму — Россия будет действовать жестко», — отметил политолог.

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