Великий Новгород, , 20:17 — REGNUM Ещё совсем недавно Ленин у нашей власти проходил сугубо по категории «разрушители», а Сталин — по категории «истязатели», но происходит разворот к реализму, отметил 21 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента России.

Ленин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил: «Не так много времени прошло, чтобы давать оценку работе Ленина, Сталина, Николая Второго, но они, в том числе, сделали Россию великой державой».

» Сказав сегодня в Великом Новгороде, что и Ленин, и Сталин, и Николай Второй внесли свой вклад в то, чтобы сделать Россию великой державой, Владимир Путин сделал шаг вперёд в своём и нашем общем понимании отечественной истории. Все мы помним, что ещё совсем недавно Ленин у нашей власти проходил сугубо по категории «разрушители», а Сталин — «истязатели», и вот, наконец, разворот к реализму. Российские монархисты и сторонники «белой идеи» — во всяком случае, наиболее радикальные из них — считают советский период «тупиковой веткой» в русской истории, а тут оказывается, что не ответвление, а шаг вперёд на магистральном пути…

Напомню, что говорил всё это наш президент около памятника «Тысячелетие России», на котором волей российских либералов — западников, самих Романовых, был, скажем так, «стёрт» из нашей истории Иван IV — действительно великий правитель, чей вклад в укрепление России и расширение её границ переоценить невозможно. Ещё раз: «стёрли» не Пугачёва и не Разина, а великого Рюриковича — грозный, видите ли был, элиту чистил…