Москва, , 20:16 — REGNUM Указом президента РФ Владимира Путина продюсеру Игорю Матвиенко присвоено звание народного артиста России. Соответствующий документ разместили на портале правовой информации 21 сентября.

Игорь Матвиенко Кадр из интервью на телевидении

«Присвоить почетное звание «народный артист Российской Федерации» Матвиенко Игорю Игоревичу», — сказано в тексте указа. Матвиенко, в свою очередь, пока что никак не комментировал получение награды.

Напомним, Игорь Матвиенко получил известность в качестве продюсера музыкальных групп «Любэ», «Иванушки International», «Мобильные блондинки». Он также является автором таких хитов, как «Комбат» и «Тополиный пух».

Читайте ранее в этом сюжете: Андрей Губин выразил желание написать песни для Тимати и Егора Крида