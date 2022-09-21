Лондон, 21 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе заметно упала в среду, 21 сентября, и по итогам торгов опустилась до отметки в $1868 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Gazprom.ru Газ

К закрытию торговой сессии стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $1868,3 за тысячу кубометров, что на 7% ниже расчётной цены предыдущего дня — $2008,6 за тысячу кубометров.

При этом в первой половине дня стоимость фьючерсов на газ поднималась на 9% и на максимуме достигала $2190,5 за тысячу кубометров.