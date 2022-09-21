Нью-Йорк, США, , 20:20 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество оказать ещё большее давление на президента России Владимира Путина, сообщает 21 сентября агентство AFP.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С таким заявлением Макрон обратился к журналистам на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Эммануэль Макрон в среду призвал мировое сообщество усилить давление на российского президента Владимира Путина», — передает агентство слова Макрона.

«Решения Путина, который, в том числе, объявил о мобилизации резервистов, приведут к еще большей изоляции России», — добавил французский президент.

Читайте ранее в этом сюжете: Ходаковский: Киев стягивает на фронт всё новые резервы