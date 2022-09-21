Самара, 21 сентября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Задача, поставленная верховным главнокомандующим, Министерством обороны РФ будет решаться в опережающем порядке в Самарской области. Об этом 21 сентября заявил глава региона Дмитрий Азаров, передает пресс-служба правительства Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Самарская область получила директивы и приступила к исполнению. Как и другие задачи верховного главнокомандующего, Министерства обороны, задача будет решаться в опережающем порядке и являться приоритетом в моей работе», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации.

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