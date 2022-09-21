Херсон, Бывш. УССР, 21 сентября 2022, 20:15 — REGNUM Кадры разгрома ВС РФ группы бронемашин ВСУ у села Правдино (Херсонская область, территория б. УССР) опубликовал телеграм-канал «Лик войны».
«Разгром бронегруппы ВСУ огнём артиллерии и ПТРК (противотанковая управляемая ракета — ИА REGNUM) в районе населённого пункта Правдино, Херсонская область», — говорится в комментарии.
Ранее Минобороны РФ сообщило о больших потерях ВСУ в результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады в районе Правдино.
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