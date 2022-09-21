Йошкар-Ола, , 23:25 — REGNUM В Госдуме не исключают перегибов на местах при проведении частичной мобилизации и предлагают снять вопросы, которые появлялись еще в начале спецоперации. Группа коммунистов разработала законопроект, предполагающий ввести ответственность для должных лиц «за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих» и «нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов». Об этом сообщил ИА REGNUM депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ), представляющий Марий Эл.

Сергей Казанков Duma.gov.ru

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Говоря о частичной мобилизации, которая коснётся 300 тыс. жителей России, парламентарий поднял вопросы, появившиеся «ещё в начале спецоперации».

«То вопреки прямому указанию президента России к военной операции привлекали срочников. То друзья и родственники были вынуждены собирать самые обычные вещи, вплоть до носков. Причём нет сообщений о том, что кто-то из начальства был наказан», — сказал Сергей Казанков.

Парламентарий не исключил, что в рамках частичной мобилизации также могут быть нарушения.

«Поэтому мы с коллегами подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов», — отметил депутат.

Разработчиками законопроекта, помимо Казанкова, также являются депутаты Госдумы Алексей Куринный и Юрий Синельщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации. Призыву будут подлежать граждане из запаса. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мобилизуют 300 тыс. резервистов.