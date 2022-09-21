Тюмень, 21 сентября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Обращение президента России Владимира Путина — это упражнение во владении инициативой, в её перехвате. Об этом заявил декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов 21 сентября на Тюменском промышленно-энергетическом форуме.

Пресс-служба ТNF Андрей Сушенцов

Эксперт отметил, что на мировой арене на сегодня три главных действующих лица — это Россия, страны Запада и то, что сейчас принято называть «мировое большинство». Это, на его взгляд, главный треугольник, в динамике отношений которого будет складываться новый мировой порядок.

Мы видим, что у происходящего есть свои фундаментальные причины, главной из которых является спор хозяйствующих субъектов о нормах и правилах мировой политики и экономики. Страны Запада пытаются окрасить это большое, глобальное противостояние в нормативно-идеологические тона, часто объясняя этим свои нерациональные с экономической точки зрения решения. К примеру, о прекращении работы с нашей страной.

Мы видим, что субъектность каждого из трёх участников различна. Среди стран Запада прочно владеют инициативой США. Их контроль, политическое давление на Евросоюз. В самом ЕС мы не видим масштабных политических фигур, которые могли бы выдвинуть альтернативную политическую платформу. И внутри стран Запада образуется группа стран, которые условно можно назвать шлюзовыми. Их главным назначением будет работа на стыке отношений России и Запада. Среди них можно назвать Венгрию, Турцию, Южную Корею», — отметил Андрей Сушенцов.

Для большинства стран происходящий кризис — это время оппортунизма, высказал своё мнение эксперт. Каждая страна пытается в новой конфигурации отношений отстоять свои интересы по максимуму. И делают это часто вне зависимости от своих симпатий или антипатий. Возможно, в происходящем есть потенциал для складывания того, что в российской внешней политике называлось тенденцией к многополярности, полагает Сушенцов.

«Можно констатировать, что мы сейчас живём в период повышенной неопределённости. Чтобы преуспеть, необходимо два управляющих параметра. Первый из них — высокая субъектность, способность самостоятельно интерпретировать собственные потребности, формулировать свой интерес и преследовать его в виде внешнеполитической цели. И второе — это владение инициативой. Тот, кто владеет инициативой, в большей степени будет способен преследовать свои интересы, как ему это видится оптимальным. И полагаю, что обращение президента России Владимира Путина, которое мы сегодня слышали и видели, — это упражнение во владении инициативой, в её перехвате», — считает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём обращении к гражданам страны 21 сентября 2022 года, президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада делают попытки подавления суверенных самостоятельных центров развития и пытаются уничтожить Россию.