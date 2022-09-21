Рязань, 21 сентября, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов стал членом Совета Федерации РФ. Об этом 21 сентября в социальных сетях сообщил глава региона Павел Малков.

Ryazangov.ru Николай Любимов

Соответствующее постановление подписано. Николай Любимов будет представлять правительство Рязанской области.

«Уверен, Николай Викторович обладает необходимым опытом, имеет хорошие контакты с федеральными ведомствами, и это позволит ему внести серьёзный вклад в развитие Рязанской области в статусе сенатора», — отметил Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Любимов сложил полномочия губернатора в мае 2022 года.