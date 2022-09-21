Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг запустил общественную кампанию стоимостью в $85 млн против запланированного строительства пластиковых и нефтехимических заводов на всей территории США, что перекликается с его десятилетними усилиями по закрытию угольных предприятий, сообщает 21 сентября Reuters.

Майкл Блумберг Ralph Alswang

Целью кампании явлется борьба против стремительного расширения нефтехимической промышленности США и загрязнения окружающей среды пластиком.

Блумберг, также являющийся специальным посланником ООН по климатическим вопросам, планирует с помощью своей благотворительной кампании «воодушевить» местные сообщества в Техасе и Аппалачах и заблокировать выдачу разрешений правительством на строительство заводов с высоким уровнем выбросов.