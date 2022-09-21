Москва, , 19:55 — REGNUM Денежное довольствие военнослужащих по контракту значительно выше, чем средняя заработная плата почти в большинстве российских регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Плюс военнослужащие, которые участвуют в специальной военной операции, имеют соответствующие надбавки за ведение боевых действий. На этих военнослужащих тоже будут распространяться эти выплаты, и они возрастут в разы. И это подтвердил президент, когда говорил, что их (добровольцев) денежное довольствие будет как у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — сказал Красов.

Ранее депутаты Госдумы выразили готовность оперативно принять закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции, а также принять нормы о сохранении за мобилизованными гражданами рабочих мест.

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