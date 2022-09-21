Москва, , 19:51 — REGNUM Киевский режим стягивает к линии боестолкновения все новые резервы. Об этом 21 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

По его словам, все эти действия указывают на то, что Киев планирует пойти в атаку и попытается оккупировать освобожденные Россией территории.

«Мы видим, как противник накапливает ресурс — постоянное прибытие эшелонов, противник рассасывается по местности, маскируется. Но когда противник сочтет возможным, он начнет наступление», — сказал Ходаковский.

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