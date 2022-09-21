Москва, , 19:50 — REGNUM Парламентарии от «Единой России» подготовили законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на своё рабочее место. «Единая Россия» прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения», — сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

Законопроект находится на заключении в правительстве России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме готовы до конца недели внести законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации.