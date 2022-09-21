Белград, , 19:52 — REGNUM Теперь, когда стало очевидно, что российская специальная операция в б. УССР «угрожает выживанию человечества», Сербия должна присоединиться к антироссийским санкциям. Такое мнение высказал вице-председатель партии Zajedno («Вместе»), депутат парламента Сербии Небойша Зеленович в заявлении, опубликованном 21 сентября.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зеленович подсчитал, что речь российского президента Владимира Путина от 21 сентября является «открытой угрозой ядерным оружием более слабому противнику», и поэтому нужно, чтобы Сербия присоединилась к санкциям против «правительства, которое угрожает жизни каждого человека на нашей планете».

«Сербия должна заключить стратегическое соглашение с Западом и подключиться к защите мира и шансов на хорошую жизнь для каждого человека в нашем регионе, Европе и всем мире», — отметил Зеленович.

Напомним, что партия Zajedno была сформирована бывшими членами ранее правящей Демократической партии после ее распада на несколько фракций.