Брюссель, 21 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Североатлантический альянс ведёт переговоры с военно-промышленными компаниями по наращиванию производства для пополнения запасов оружия и боеприпасов, резко сократившихся из-за беспрецедентных поставок Киеву, сообщил 21 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

Nato.int Йенс Столтенберг

По его словам, наращивание военного производства необходимо также и для продолжения поддержки Киева.

«НАТО, государства — члены альянса, находятся в тесном контакте с компаниями оборонной промышленности по вопросу наращивания производства больших объемов оружия и боеприпасов, так как нам надо не только пополнять свои склады для обороны всей территории НАТО, но и иметь возможность поддерживать [киевский режим]», — сказал Столтенберг.

По его словам, поддержка киевского режима странами НАТО и США является беспрецедентной, из-за чего арсеналы альянса пустеют.