* Instagram — запрещённая в России организация

Тегеран, , 19:56 — REGNUM Правительство Ирана ограничило доступ к Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одной из последних доступных соцсетей в стране, на фоне протестов в связи со смертью иранки Махсы Амини, сообщает 21 сентября NetBlocks.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Махса Амини, 22-летняя иранская девушка, упала в обморок во время задержания полицией в Тегеране и вскоре скончалась в больнице. Смерть девушки вызвала общественный гнев.

Несмотря на заявления местных властей, что смерть девушки наступила от сердечного приступа, во многих городах Исламской Республики начались масштабные акции протеста. Протестующие собираются возле государственных учреждений и скандируют антиправительственные лозунги.

Согласно данным лондонской компании NetBlocks, некоторые районы провинции Курдистан на западе Ирана с 29 сентября были почти полностью отключены от интернета, в то время как в столице Тегеране и других частях страны наблюдались перебои в работе сети с 16 сентября, когда впервые вспыхнули протесты.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран подверг критике позицию ЕС по поводу гибели Махсы Амини