Нью-Йорк, США, , 19:55 — REGNUM Орден Дружбы вручил 21 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров коллеге из Венесуэлы Карлосу Фарии, сообщила 21 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Орден Дружбы Телеграм-канал главы КЧР Рашида Темрезова

Церемония вручения прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. «Позвольте вручить Вам орден Дружбы за особый вклад в развитие отношений между нашими странами и народами», — сказал Лавров.

Фария со своей стороны сказал по-русски: «Спасибо». Министры обменялись рукопожатиями.

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