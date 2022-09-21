Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Орден Дружбы вручил 21 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров коллеге из Венесуэлы Карлосу Фарии, сообщила 21 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал главы КЧР Рашида Темрезова Орден Дружбы

Церемония вручения прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. «Позвольте вручить Вам орден Дружбы за особый вклад в развитие отношений между нашими странами и народами», — сказал Лавров.

Фария со своей стороны сказал по-русски: «Спасибо». Министры обменялись рукопожатиями.