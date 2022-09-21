Великий Новгород, , 20:02 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отчитался президенту России Владимиру Путину, находившемуся с рабочей поездкой в Великом Новгороде, об улучшении социально-экономического положения в регионе. Это следует из содержания беседы Путина и Никитина, опубликованного на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным kremlin.ru

Владимир Путин посетил Великий Новгород в рамках рабочей поездки. Президент побывал на торжественных мероприятия в честь 1160-летия зарождения российской государственности. Также Путин встретился с губернатором региона, в сентябре 2022 года переизбранным на новый пятилетний срок, обсудил с ним социально-экономические вопросы.

«Разрешите коротко рассказать по итогам за пятилетку. По бюджету мы, в принципе, выросли практически в два раза, по темпам производства мы тоже вышли на хорошие показатели. По темпам роста заработной платы к 2021 году вышли на второе место в Российской Федерации», — отметил Андрей Никитин.

Он добавил, что уровень дорожной сети в нормативном состоянии с 26% возрос до 48%. Это касается региональных дорог. Экономика области также развивается неплохо. Для части предприятий новая обстановка в стране стала возможностью для импортозамещения и развития собственного производства.

«Мы дополнительно к федеральным программам создали несколько региональных по поддержке бизнеса. Тем, кто готов закупать оборудование, кто готов импортозамещать, мы деньги даём под два, под три процента: только развивайся, только двигайся вперёд», — добавил губернатор.

В части расходов регионального бюджета будут по-прежнему делать ставку на социальную сферу.

В рамках встречи с президентом Никитин затронул и тему помощи подшефной территории, Васильевскому району Запорожской области.

«Ключевые проблемы — это, конечно, подготовка к осенне-зимнему сезону, нарушение работы систем ЖКХ и запуск обучения в школах и детских садах. С учётом того, что там происходило, все эти задачи выполнены», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что Новгородская область передала гуманитарную помощь на сумму более чем на 200 млн рублей. Туда вошли трубы, остекление, оборудование для школ.

Напомним, что ранее Путин в ходе рабочей поездки встретился с представителями ведущих инженерных школ России.

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