Москва, , 19:42 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в августе увеличилась на 112,9 млн рублей, или на 15,4%, и по состоянию на 1 сентября составила 845 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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По информации ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало сентября 362 млн рублей (42,9%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2022 года, ещё 129,6 млн рублей (15,3%) — долги, сохраняющиеся с 2021 года, 353,4 млн рублей (41,8%) — с 2020 года и ранее.

Сообщается что на 1 сентября задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 44%, сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — 10,9%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 9%, строительной сферы — 8,2%, добычи полезных ископаемых — 7,6%, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — 6,3%, научных исследований и разработок — 5,7%, транспорта – 5%.

Следует отметить, что долги по заработной плате в сферах обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, а также научных исследований и разработок фиксируются Росстатом впервые за многие месяцы.