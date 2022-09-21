Москва, , 19:40 — REGNUM Одним из наиболее «трудных» участков фронта спецоперации это херсонское направление. Об этом 21 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, киевский режим будет предпринимать попытки вытеснить российские силы с плацдарма на западном берегу реки Днепр.

«Сейчас одним из наиболее тяжелых направлений остается херсонское направление. По той информации, что у нас есть, противник будет предпринимать попытки опрокинуть наших ребят в реку и оставив город Херсон во владениях противника. Наша задача — это не допустить», — сказал Ходаковский.

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