Москва, 21 сентября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Одним из наиболее «трудных» участков фронта спецоперации это херсонское направление. Об этом 21 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, киевский режим будет предпринимать попытки вытеснить российские силы с плацдарма на западном берегу реки Днепр.

«Сейчас одним из наиболее тяжелых направлений остается херсонское направление. По той информации, что у нас есть, противник будет предпринимать попытки опрокинуть наших ребят в реку и оставив город Херсон во владениях противника. Наша задача — это не допустить», — сказал Ходаковский.