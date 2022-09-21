Вашингтон, 21 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Известная актриса Лили Коллинз («Эмили в Париже») исполнит главную роль в сериале «Razzlekhan: Пресловутый крокодил с Уолл-стрит». Об этом пишет издание Deadline.

Кадр из сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз в сериале «Эмили в Париже»

В основу шоу будет положена статья «Множество жизней самой печально известной пары в истории криптовалют», опубликованная в феврале 2022 года в издании New York. Материал рассказывал о криптомошенниках Илье Лихтенштейне и Хезер Морган, обвинённых в краже $3,6 млрд через криптовалютную биржу Bitfinex. Режиссёром проекта выступит Чарли Макдауэлл («Внезапная удача»).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ана де Армас посетила могилу Мэрилин Монро перед съёмками в «Блондинке». Таким образом актриса решила получить разрешение от покойной знаменитости на производство байопика.