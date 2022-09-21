Вашингтон, 21 сентября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В США закрыт знаменитый монумент Вашингтону после того, как вандал испортил его граффити и забрызгал красной краской, сообщает 21 сентября UPI.

Цитата из к/ф «Мистер Смит едет в Вашингтон». реж Фрэнк Капра. 1939. США Притяжение монументов

Охрана обнаружила следы вандализма, в том числе надписи с ненормативной лексикой, 20 сентября, а 21 сентября монумент был закрыт. Власти уже нашли виновного и арестовали его.

Отмечается, что монумент Вашингтону впитывает краску сильнее, чем большинство других поверхностей, потому что сделан из пористого мрамора. Для удаления краски потребуется провести несколько процедур, на что уйдет две или три недели.

Напомним, что строительство монумента началось в 1848 году и было завершено в 1884 году. В 2011 году после землетрясения и урагана в памятнике было обнаружено несколько трещин, а с 2016 по 2019 год культовая достопримечательность была закрыта для посещения на ремонт.