Донецк, 21 сентября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима нанесли удар по зданию больницы в Куйбышевском районе Донецка, сообщает 21 сентября Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ

На данный момент известно, что в результате обстрела ранены три человека.

«Вооружённые формирования [киевского режима] атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Панфилова повреждено здание больницы №17. По предварительным данным, получили ранения три человека», — указано в сообщении Штаба.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.